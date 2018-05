Gaat deze tweet Damarious Randall 80 miljoen euro kosten?

Wereldtitelgevecht Brestovac is voor Verhoeven allesbehal­ve een opwarmer­tje

12:17 In zijn eerste gevecht sinds Jamal Ben Saddik moet Rico Verhoeven (29) meteen weer zijn wereldtitel verdedigen. Zaterdag wacht Mladen Brestovac, wat in eerste instantie een opwarmertje moest zijn voor een naderende rematch tussen Verhoeven en Badr Hari. Totdat organisator Glory besloot de strijd in Birmingham op te hevelen door de kampioensriem van de Nederlander op het spel te zetten. Een kennismaking met zijn uitdager.