Gael Monfils in razend tempo naar kwartfinales US Open

Helmond Sport haalt doelman met verleden bij Standard Luik

2 september Helmond Sport heeft in Senne Vits (23) de gewenste extra doelman gevonden. De Belg komt over van KSK Lierse Kempenzonen en tekent een contract voor 1 seizoen met een optie op nog een extra seizoen. Met de komst van Vits heeft Helmond Sport de selectie in principe compleet.