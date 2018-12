Gascoigne ontkent aanranding

Gascoigne, oud-speler van Tottenham Hotspur en Newcastle United, kwam de voorbije jaren vaker negatief in het nieuws. Dat was vooral vanwege alcoholproblemen. In de zomer van 2014 belandde Gascoigne in het ziekenhuis, nadat hij zwalkend over straat in zijn woonplaats Poole was aangetroffen met een fles wodka in zijn hand. De aan lager wal geraakte Gascoigne, die 57 keer voor het Engelse elftal uitkwam, is regelmatig opgenomen om af te kicken.