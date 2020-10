Gaston schakelt oud-winnaar Wawrinka uit in Parijs

Stan Wawrinka is op Roland Garros gestrand in de derde ronde. De winnaar van het Franse grandslamtoernooi in 2015 moest in vijf sets buigen voor de 20-jarige Fransman Hugo Gaston: 2-6, 6-3, 6-3, 4-6, 6-0.

Wawrinka, als zestiende geplaatst in Parijs, kwam op het Franse gravel twee sets achter in de partij tegen het talent uit Frankrijk. De nummer 239 van de wereldranglijst liep op elke bal en had er heel veel terug. Nadat Wawrinka de vierde set met 6-4 pakte, was het echter opnieuw Gaston die het beste van het spel had. Hij brak de 35-jarige Zwitser meteen in de eerste game en overleefde enkele breakkansen op eigen service. Met nog twee breaks en een goede eigen opslagbeurt liep hij uit naar 5-0. Op eigen service maakte hij het op zijn eerste matchpoint knap af.

Gaston deed in de voorgaande twee jaar mee aan het dubbelspel van Roland Garros en strandde beide keren in de eerste ronde. Het hoofdtoernooi in het enkelspel bereikte hij nog niet eerder. Met een wildcard begon hij aan de eerste ronde waarin hij zijn landgenoot zijn landgenoot Maxime Janvier uitschakelde. In de tweede ronde won hij van de Japanner Yoshihito Nishioka.

,,Ik kan niet geloven wat er is gebeurd”, zei de jonge Fransman na zijn zege op de winnaar van Roland Garros van 2015. ,,Ik ging de baan op om te winnen, ik dacht niet per se dat ik ging winnen, maar ik deed er alles aan.”

Net als de even oude Amerikaan Sebastian Korda die eerder op de dag de vierde ronde bereikte, is Gaston een tennisser van buiten de top 200 die de laatste zestien bereikte. Daarin treft hij de als derde geplaatste Oostenrijker Dominic Thiem. ,,Dat wordt een bijzondere ervaring”, keek Gaston vooruit. ,,Ik ga alles geven zoals vandaag, we zullen het resultaat zien, ik heb niets te verliezen en ik zal er ook alles aan doen om te winnen.”

