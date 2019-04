Geblesseerde Griekspoor trekt zich terug uit halve finale in Spanje

Ontknoping hoofdklasse B Concurrent van Gemert vol vertrouwen, Baronie-trai­ner Van Poelje: ‘Wij worden kampioen’

13:00 Een paar weken geleden leek Baronie de onbetwiste titelkandidaat in de hoofdklasse B van VV Gemert. Maar door twee gelijke spelen op rij (0-0 tegen RKAVV en 2-2 tegen Minor) zijn de concurrenten een stuk dichterbij gekomen, en staat de koppositie onder druk. Trainer Jurriaan van Poelje is realistisch, maar blijft vol vertrouwen over de titelkansen van zijn Baronie.