Geen biertje meer voor Russische atleten bij dopingtests

LIVE | Vettel razendsnel in ochtendses­sie, Verstappen rijdt beperkt aantal rondes

12:55 Max Verstappen kende op de laatste testdag een weinig productieve ochtendsessie. De Nederlander reed slechts 29 rondjes en kwam daarin tot een snelste tijd van 1.17.709. Sebastian Vettel klokte in de Ferrari de snelste ronde van de twee testweken: 1.16.221. De middagsessie begint om 14.00 uur en is te volgen in het liveblog onder dit artikel.