Geen Billie Jean King Cup Finals voor Nederland na nieuwe nederlaag Arantxa Rus

Iga Swiatek heeft haar goede vorm doorgezet in de Billie Jean King Cup. De Poolse nummer 1 van de wereld gunde de Roemeense Andreea Prisacariu zaterdag geen game (6-0 6-0). Een dag eerder had de 20-jarige Swiatek al met 6-1 6-0 gewonnen van Mihaela Buzarnescu.



Mede dankzij de twee zeges van Swiatek is Polen al zeker van een plek in het finaletoernooi. ,,Dit laat gewoon zien hoe sterk we als team zijn”, aldus Swiatek. ,,Hopelijk zijn we in het finaletoernooi nog wat beter en gaan we slagen.”



Italië schakelde Frankrijk uit. Ook Kazachstan is al zeker van een plek in het finaletoernooi.