Geen Nederlanders in actie op eerste dag Roland Garros

Roland Garros Bertens tegen Zavatska, Rus ontmoet nummer 415 van de wereld

24 september Kiki Bertens komt in de eerste ronde van Roland Garros uit tegen Katarina Zavatska. De Oekraïense is de nummer 112 van de wereld. Bertens is in Parijs als vijfde geplaatst. Arantxa Rus treft in de eerste ronde de Française Clara Burel, die op een wildcard het Franse graveltoernooi is binnengekomen. Voor Rus, de nummer 67 van de wereld, is dat een fijn begin. Burel is de mondiale nummer 415.