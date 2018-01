Geen pizza's voor voetballers na nederlaag

Club Brugge gaat hard af bij Standard Luik

22:03 Club Brugge is het even kwijt. De koploper in de Belgische Jupiler Pro League verloor afgelopen zondag met 2-0 bij AA Gent en staat nu met 4-0 achter bij Standard Luik. Renaud Emond scoorde in de 19de en 25ste minuut twee identieke goals voor Standard. Kenneth Vermeer ziet het opnieuw allemaal gebeuren vanaf de bank. Ruud Vormer, Jordy Clasie en Stefano Denswil staan wel in de basis.