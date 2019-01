Geen poetsbaantje meer voor gouden Van Duijn: ‘Kan me eindelijk volledig op mijn sport richten’

Het is 8 augustus 2018. Dit is de dag waar Celine van Duijn al het hele jaar naar uit heeft gekeken: de finaledag van háár tien meter tijdens de Europese kampioenschappen in Edinburgh. ,,Ik had er zoveel zin in, maar in de warming-up liep het totaal niet. Ik ben sowieso geen ochtendmens en ik moest al om half acht met inspringen beginnen", blikt Van Duijn terug op die memorabele dag. ,,'s Ochtends voel ik me stijf en dan is springen vanaf de 10-metertoren heel zwaar. Het inspringen leek echt nergens op. Het ging zó slecht. Ik kan er beter mee stoppen, zei ik tegen onze bondscoach Edwin Jongejans. Als het tijdens de warming-up al niet lukt..."