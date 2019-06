Geen tennis voor 14.00 uur in Rosmalen

Einde Dauphiné Froome naar ziekenhuis na val bij parkoers­ver­ken­ning tijdrit

14:16 Chris Froome is vanmorgen bij de verkenning van het parkoers van de tijdrit in de Dauphiné ten val gekomen. De kopman van INEOS werd naar een ziekenhuis gebracht en meldde zich meteen af voor de vierde etappe. Het is nog onduidelijk wat de Britse wielrenner mankeert. Volgens L’Équipe zou Froome bij een zware val een breuk hebben opgelopen in zijn bekken.