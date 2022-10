Geïrriteerde Dirk van Duijvenbode strandt al in eerste ronde World Grand Prix

Dirk van Duijvenbode is op de World Grand Prix al in de eerste ronde uitgeschakeld. De dertigjarige Westlander, die het niet had getroffen met de loting, moest in het Engelse Leicester zijn meerdere erkennen in titelverdediger Jonny Clayton: 1-2.