Genieten blijft lastig voor wheeler Kenny van Weeghel uit Eindhoven

Zijn brede borstkas en gespierde armen verraden jarenlange training en krachtsinspanningen. Kenny van Weeghel (37) is deze week present op het Europees kampioenschap para-atletiek in Berlijn, dat gisteren begonnen is. Gedurende vijf Paralympische Spelen pakte hij alle kleuren medailles. Meerdere wereld- en Europese titels heeft hij op zijn naam. Van Weeghel woont en traint in Eindhoven. Hij vestigde zijn naam in een rolstoel, op atletiekbanen over de hele wereld. ,,Ook als ik geen handicap had gehad, was ik gaan sporten. Maar dan meer op alternatieve, extremere manieren. Ik ben iemand die graag van de gebaande paden af gaat. Ook in mijn rolstoel ga ik graag off-road. Kom ik op bergtoppen, over paden die bijna niet toegankelijk zijn. Dan kijken mensen me aan en denken: 'What the.... Hoe kom jij hier nou?' Dat vind ik wel mooi. Ik doe graag dingen die anderen niet snel zouden doen.''