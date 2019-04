Geopereerde Murray slaat eerste balletje

De 31-jarige Schot heeft in januari opnieuw een heupoperatie ondergaan. Deze was volgens Murray noodzakelijk als hij ooit nog wil terugkeren in wedstrijdverband. Tegelijkertijd liet hij weten dat het ook mogelijk is dat hij nooit meer professioneel zou kunnen tennissen.

Murray zei in maart dat hij sinds de operatie pijnvrij is. De kans dat hij meedoet aan het enkeltoernooi van Wimbledon dit jaar acht hij echter kleiner dan 50 procent. Murray voegde eraan toe dat hij "geen druk" voelt om zijn carrière te hervatten.