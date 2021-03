Georgische reuzendoder verrast vriend en vijand met toernooizege in Doha

Het grote WTA-toernooi van Dubai werd gewonnen door Garbiñe Muguruza. De nummer 16 van de wereld was in de eindstrijd met 7-6 (6) 6-3 de meerdere van Barbora Krejcikova uit Tsjechië. Voor de voormalig nummer 1 van de wereld is het haar eerste titel sinds april 2019, toen ze de sterkste was in het Mexicaanse Monterrey.



In de spannende eerste set, die ruim een uur duurde, overleefde Muguruza in de tiebreak een setpunt. Ze benutte bij 7-6 in de tiebreak haar vierde setpunt na er op 6-5 al drie onbenut gelaten te hebben. In de tweede set plaatste ze direct in de openingsgame een break en bij 5-3 maakte ze het op de opslag van Krejcikova, die 63e staat op de wereldranglijst, af op haar tweede wedstrijdpunt.