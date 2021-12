Gerwyn Price ontsnapt en wekt irritatie op bij Huybrechts: ‘Hij is een vervelende speler’

WK dartsGerwyn Price is ternauwernood ontsnapt aan een vroege uitschakeling op het WK darts. De titelverdediger balanceerde in de derde ronde tegen Kim Huybrechts op het randje van de afgrond, maar trok de partij via een sudden death-leg in de zevende en beslissende set uiteindelijk toch naar zich toe: 4-3.

Price plaatst zich daarmee voor de achtste finales. Daarin treft hij Dirk van Duijvenbode, die vanmiddag eveneens op wonderbaarlijke wijze won door na een 3-0 achterstand in sets de Engelsman Ross Smith met 4-3 te verslaan.

De nummer één en 32 van de plaatsingslijst maakten er in Alexandra Palace een weergaloos duel van. Price begon sterk, maar vanaf de tweede set beet Huybrechts opeens fel van zich af. De Belg won de tweede en derde set en kwam zo brutaal op een 2-1 voorsprong.

Voor The Iceman was dat het moment om zijn niveau flink op te schroeven. Hij won zowel de vierde als vijfde set zonder een leg in te leveren, maar ook dat brak het verzet van Huybrechts niet. The Hurricane trok de stand in sets weer gelijk (3-3) en bracht de titelverdediger - die steeds meer afzwaaiers produceerde- serieus aan het wankelen.

‘Vervelende speler’

De spanning en ook de onderlinge irritatie liep op, bleek bij een akkefietje diep in de zevende set. Er ontstond een woordenwisseling tussen de twee, waarna de scheidsrechter de boel moest sussen. ,,Hij schreeuwt gewoon constant. Ik doe dat ook, maar hij doet dat als hij naast me loopt. Dat kan je niet doen”, reageerde een zichtbaar aangeslagen Huybrechts na afloop.

,,Ik heb geen zin om me er zo snel na een wedstrijd over uit te spreken, maar hij is een vervelende speler op het podium. Als hij zo wil winnen, dan is dat zo. Hij is een cheat (bedrieger, red) maar hij doet het graag. Ik had deze wedstrijd gewoon moeten winnen, dus ga met een slecht gevoel naar huis.”

Het doek viel voor Huybrechts toen bij een stand van 3-3 in sets en 5-5 in legs een beslissende leg volgde. Price had het voordeel dat hij aan die leg mocht beginnen. Op het beslissende moment maakte hij het alsnog af (6-5). Huybrechts had even daarvoor, bij een stand van 4-4 in legs, kansen laten liggen.

Bekijk de reactie van Kim Huybrechts.

Bekijk de beslissende laatste leg.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.