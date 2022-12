Gerwyn Price via ‘The Special One’ naar kwartfinales WK darts, Jonny Clayton langs Josh Rock in kraker

Met samenvattingenGerwyn Price heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK darts. The Iceman , nummer één van de wereld, versloeg de Portugees José de Sousa met 4-1 in sets. In het Alexandra Palace in Londen wist Jonny Clayton na een ware kraker te winnen van Josh Rock (4-3). In de eerste partij van de avond verloor Vincent van der Voort van Luke Humphries ( 3-4 ).

Price won de eerste set eenvoudig met 3-1, maar keek in de tweede set meteen tegen een 0-2-achterstand aan. De winnaar van het wereldkampioenschap van 2021 toonde echter zijn klasse door de volgende drie legs op rij te winnen (2-0).

De Sousa, die de bijnaam The Special One heeft, kwam weer terug in de wedstrijd door de derde set met 3-1 te winnen. De mondiale nummer zeventien wist echter zijn niveau in de vierde set niet vast te houden.



Hij zag Price de marge herstellen met winst in de beslissende vijfde leg (3-1). De vijfde set ging gelijk op tot 2-2, waarna Price de Portugees brak en daarmee de wedstrijd besliste.

Volledig scherm Gerwyn Price. © Taka Wu/PDC

Unicum voor Clayton

Jonny Clayton pakte voor de eerste keer in zijn carrière een ticket voor de kwartfinales van het WK. The Ferret, de nummer zeven van de wereld, had alle moeite om de 21-jarige Noord-Ier Josh Rock van zich af te schudden.



Rocky, 47ste op de wereldranglijst maar pas bezig aan zijn eerste profjaar bij de PDC, was scorend ijzersterk, maar de dubbels lieten hem op momenten in de steek. Rock won dit wereldkampioenschap in het Alexandra Palace al van José Justicia, Callan Rydz en Nathan Aspinall, maar in de beslissende zevende set zorgde Welshman Clayton voor het einde van het droomdebuut van Rock.

Bekijk hier de samenvatting van Clayton - Rock:



Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Nederlandse inbreng

In de openingspartij van de avondsessie kwam Vincent van der Voort in actie. The Dutch Destroyer, de nummer 28 van de wereld, maakte tegen Luke Humphries twee keer een achterstand goed, maar verloor toch nipt van Cool Hand Luke, vijfde op de wereldranglijst.



Dat betekent dat nog twee Nederlanders in de race zijn voor de wereldtitel: Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode. Zij nemen het tegen elkaar op voor een plaats in de kwartfinales. Mighty Mike was woensdag te sterk voor Mensur Suljovic, terwijl Aubergenius in de middagsessie matchdarts overleefde tegen Ross Smith. Ook Rob Cross en Stephen Bunting boekten een ticket voor de laatste zestien.

WK darts

Bekijk hier het volledige speelschema en alle uitslagen van het WK darts in Alexandra Palace in Londen. De finale is op 3 januari.

Uitslagen avondsessie

Derde ronde (best of 7 sets)

Luke Humphries - Vincent van der Voort 4-3



Achtste finales (best of 7 sets)

Gerwyn Price - José de Sousa 4-1

Jonny Clayton - Josh Rock 4-3

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Uitslagen WK darts donderdag 29 december. © AD/PDC

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over darts.