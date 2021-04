Geschokte reacties op aparte Super League: Doodsteek voor het voetbal, pure hebzucht

Gary Lineker, voormalig Engels international:

,,Ik denk dat dit Super League-complot al snel onderuit zal gaan op zijn absurde en hebzuchtige reet.’’

Wereldvoetbalbond Fifa:

“Fifa staat voor eenheid in het wereldvoetbal en roept alle partijen die betrokken zijn bij de verhitte discussies op om een ​​rustige, constructieve en evenwichtige dialoog aan te gaan voor het welzijn van het spel, in de geest van solidariteit en fair play. We zullen alles in het werk stellen om bij te dragen aan een geharmoniseerde weg voorwaarts in het algemeen belang van het voetbal.’'

De Nederlandse voetbalbond KNVB:

De KNVB staat volledig achter het statement van de Uefa, de Super League is niet in het belang van het Nederlands voetbal.

Fanclub Arsenal

,,Dit zal de doodsteek zijn voor onze club.’’

Een gezamenlijke verklaring van Europese voetbalbonden:

,,Dit project is gebaseerd op het eigenbelang van een paar clubs in een tijd waarin de samenleving solidariteit meer dan ooit nodig heeft. We zullen alle mogelijkheden die ons ter beschikking staan, zowel gerechtelijk als sportief, aangrijpen om dit te voorkomen.’'

De Britse premier Boris Johnson

,,Een Europese Super League is zeer schadelijk voor het voetbal. Ze tast het hart van de landelijke competitie aan en zal fans in het hele land zorgen baren. De betrokken clubs moeten verantwoording afleggen aan hun fans.’’

De Engelse voetbalbond:

,,Het is duidelijk dat dit initiatief schadelijk is voor het Engelse en Europese voetbal op alle niveaus. Het is een gevaar voor de principes van open competitie en sportieve verdiensten, die de basis vormen voor competitiesport.’'

Gary Neville, voormalig aanvoerder van Manchester:

,,Ik walg nog het meest van Manchester United en Liverpool. Ze vertrekken naar een competitie waaruit niet kan worden gedegradeerd? Het is een absolute schande. Het is pure hebzucht. De eigenaren van Man United, Liverpool, Chelsea en Man City snappen niets van het voetbal in dit land.”

De Premier League

,,Fans van welke club dan ook in Engeland en in heel Europa kunnen momenteel dromen dat hun team ooit de top zal bereiken en tegen de beste clubs mag spelen. Wij geloven dat het concept van een Europese Super League deze droom teniet zou doen.’'

Gabriele Gravina, voorzitter van de Italiaanse voetbalbond (FIGC)

,,We zijn altijd tegen een Super League geweest. Het enige haalbare project is de hervorming van de Champions League die door de Uefa wordt gepromoot.’'

De Duitse Bundesliga (DFB)

,,Het zijn de prestaties van een team die bepalend zijn voor promotie en degradatie. Economische belangen van een paar clubs mogen geen einde maken aan de solidariteit in het voetbal.’'

De Franse president Emmanuel Macron

,,Ik ben blij met het standpunt van de Franse clubs om te weigeren deel te nemen aan een project van de Europese voetbal Super League dat een bedreiging vormt voor het principe van solidariteit en sportieve verdiensten.’'

Fanclub Tottenham Hotspur

,,De Europese Super League is gedreven door hebzucht en eigenbelang ten koste van de oorspronkelijke waarden van het spel die ons zo dierbaar zijn. Samen met de fanclubs van Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal en Chelsea verzetten we ons tegen een ​​competitie voor de Europese elite. De toekomst van onze club staat op het spel.’’