Geweldig scorende Dirk van Duijvenbode rekent op weg naar finaleplaats af met Michael van Gerwen

In die partij wist Van Duijvenbode zijn landgenoot bij een 2-1 stand al vroeg te breken met een 146-finish, terwijl de winnaar van de laatste drie Premier League-avonden op dubbel 16 stond te wachten. Enkele legs later maakte de nummer 11 van de wereldranglijst het af door ook 152 terug te brengen naar 0. Na een wedstrijd van alles bij elkaar slechts 13 minuten werd het 6-2 voor Van Duijvenbode. Hij won met een gemiddelde van 102,38 punten per beurt, tegenover 101,91 van Mighty Mike.

De overwinning op Van Gerwen leverde Van Duijvenbode een plek in de halve finales op. Tegenstander was Luke Humphries en die nam met een break direct het voortouw. Aubergenius moest in de achtervolging, iets wat hij voortreffelijk deed. Van 1-3 werd het 4-3 en uiteindelijk kwam het bij 6-6 aan op een beslissende dertiende leg. Die begon Van Duijvenbode ijzersterk met achtereenvolgende scores van 140 en 180. Hij was als eerste op een finish en faalde niet op tops. Zo boekte de als vijfde geplaatste Nederlander een finaleplek, met een gemiddelde van ‘gewoon’ weer 105,36. Later vanavond is Ryan Searle in de eindstrijd de tegenstander.