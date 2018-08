Geweldige Bertens verslaat nummer 1 van de wereld

Kiki Bertens heeft op imponerende wijze haar eerste WTA-toernooi op hardcourt gewonnen. In Cincinnati versloeg de Wateringse de nummer 1 van de wereld, Simona Halep. Volgende week begint het laatste Grand Slam-toernooi van dit jaar, de US Open, en Bertens lijkt op tijd in vorm.