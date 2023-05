Gian van Veen maakt weer indruk op weg naar kwartfinales, Raymond van Barneveld uitgeschakeld

Ruud van Nistel­rooij reageert voor het eerst na zijn vertrek bij PSV: ‘Dit was het ultieme’

Ruud van Nistelrooij heeft twee dagen na zijn vertrek bij PSV al van zich doen spreken via sociale media. Via onder meer Twitter laat de deze week vertrokken trainer weten dat hij een prachtige rit heeft meegemaakt bij PSV en dat de club in zijn hart zit.