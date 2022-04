Gijs Brouwer gekoppeld aan Spaanse veteraan Feliciano López bij debuut op ATP-niveau

Brouwer, de mondiale nummer 356, was in de tweede kwalificatieronde in Houston de Canadees Steven Diez met 4-6, 7-5, 6-2 de baas. Hij overleefde drie wedstrijdpunten. In de eerste kwalificatieronde had Brouwer de als eerste geplaatste Chileen Tomas Barrios Vera uitgeschakeld.

Lamens

In de laatste ronde van de kwalificaties voor het WTA-toernooi was Lamens met 6-4, 6-2 te sterk voor de Amerikaanse Emina Bektas, de nummer 189 van de wereld. Zelf is Lamens opgeklommen naar plek 258 op de wereldranglijst. Vorig weekend won Lamens, regerend Nederlands kampioene, in Colombia een ITF-titel. Ze was toen de sterkste in Medellin. Lamens neemt het in het hoofdtoernooi op tegen de Australische Astra Sharma, de nummer 96 van de wereld.