Gijs Brouwer onderuit in Barcelona, Arantxa Rus net niet in hoofdtoernooi Roland Garros

Brouwer werd een week geleden bij het challengertoernooi in de Amerikaanse stad Sarasota (Florida) ook al in de eerste ronde uitgeschakeld. Daarvoor verraste Brouwer met een plek in de halve finales van het ATP-toernooi van Houston.

Cachin, de nummer 69 van de wereld, treft in de tweede ronde de als tweede geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas. Brouwer neemt op de mondiale lijst de 121ste positie in.

Arantxa Rus

De 32-jarige Rus is dus aangewezen op de kwalificaties voor Roland Garros. Vorig jaar was de Westlandse wel rechtstreeks geplaatst op haar favoriete ondergrond, maar verloor ze in de eerste ronde van de Kazachse Elena Rybakina. Rus behaalde in 2012 de vierde ronde in Parijs, haar beste resultaat op een grandslamtoernooi.