Gijs Brouwer stunt in Ahoy en bereikt tweede ronde ABN Amro Open

Xavi kan geschiede­nis schrijven: FC Barcelona houdt het potdicht achterin

Het seizoen is net over de helft, maar in La Liga lijkt de competitie al beslist. FC Barcelona draait in eigen land onder trainer Xavi een uitstekend seizoen. De Catalanen hebben in eigen land acht verliespunten minder dan aartsrivaal Real Madrid. Dit komt onder meer door de ijzersterke defensie. Doelman Ter Stegen moest pas zeven keer vissen. Een defensief record ligt voor het oprapen.