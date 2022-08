Gijs ‘GB’ Brouwer leeft bij US Open in New York zijn jongensdroom: ‘Ik verbaas mezelf nog steeds’

Met video Michael van Gerwen buigt voor Jonny Clayton in kwartfina­les New Zealand Darts Masters

Michael van Gerwen is er niet in geslaagd de halve finales te bereiken van de New Zealand Darts Masters. De Nederlander ging met 3-6 onderuit tegen Jonny Clayton. De 47-jarige darter uit Wales zou later in de finale verliezen van zijn landgenoot Gerwyn Price (8-4).

27 augustus