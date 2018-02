Goffin slaat bal in oog en moet opgeven in Rotterdam

Update Achtste nationale titel voor Schippers op 60 meter

19:15 Dafne Schippers heeft haar achtste nationale titel op de 60 meter veroverd. De Utrechtse atlete won bij de NK indoor in het Omnisport van Apeldoorn de finale in een tijd van 7,09 seconden. Jamile Samuel pakte zilver in 7,17, Naomi Sedney behaalde brons in 7,22.