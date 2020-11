Gooit rugblessure Van Gerwen WK-kansen Nederland in duigen?

Ryan Kamp heeft na zoveelste titel weinig meer te zoeken bij de beloften

7 november Ryan Kamp is nog altijd pas 19 jaar jong. Toch heeft hij alle kampioenstruien die er zijn te verdienen in het veld al in zijn kast liggen. De nationale en wereldkampioen veroverde zaterdag in Rosmalen ook nog eens de Europese titel. Een tempoversnelling halverwege de cross was voldoende om de beide Britten Thomas Mein en Cameron Mason van het lijf te houden tot aan de meet.