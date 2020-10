Görges (31) beëindigt loopbaan: ‘Kijk uit naar nieuw hoofdstuk’

Video Kickbokser Geraldo Holzken (14) heeft de wereld aan zijn voeten: ‘Niemand gaat mij stoppen!’

20 oktober HELMOND - Geraldo Holzken, het veertienjarige zoontje van kickbokskampioen Nieky, heeft alles in huis om een ware sensatie te worden. In de ring is hij ongeslagen en op sociale media groeit zijn populariteit. De tiener staat op het punt om een contract te tekenen met een groot sportmerk. ,,Geraldo is de nieuwe ster aan het firmament.”