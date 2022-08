Goud voor Nederlandse zwemsters op 4x200 meter

Alle acht landen die aan de series meededen plaatsten zich voor de finale, al ging het bij Nederland nog bijna mis bij een overname. Nadat in de finale de Britse Medi Harris in haar laatste baan voorbij Van Kooten ging, was Steenbergen (die in de ochtend werd vervangen door Lotte Hosper) als slotzwemster sneller dan Freya Anderson en tikte als eerste aan na 7.54,07 minuten. Met haar 22-jaar is Steenbergen de oudste van het team, dat in juni bij de WK niet eens in actie kwam. Groot-Brittannië eindigde als tweede (7.54,73), het brons ging naar Hongarije (7.55,73).

De Jong (20), Holkenborg (20), Van Kooten (17) en Steenbergen zorgden niet alleen voor de eerste Nederlandse medaille in Rome; ze bezorgden Nederland voor het eerst in de historie de Europese titel op de 4x200 meter vrije slag.

Korstanje in Nederlands record als snelste door

Nyls Korstanje heeft donderdag voor de tweede keer zijn eigen Nederlandse record op de 50 meter vlinderslag aangescherpt. De in de Verenigde Staten trainende Nijmegenaar noteerde in de halve finales 22,88 seconden, twee honderdsten sneller dan zijn toptijd ’s ochtends in de series. Korstanje plaatste zich als snelste voor de finale van vrijdag. Alleen de Fransman Maxime Grousset dook ook onder de 23 seconden.

Volledig scherm Een vuistje bij zwemmer Nyls Korstanje na zijn nationale toptijd op de 50 meter vlinderslag. © Antonio Bronic/REUTERS

Voor de camera van de NOS bevestigde Korstanje dat hij in bloedvorm is. ,,Favoriet wil ik me niet noemen. Ik vind het wel pittig om nu als eerste geplaatst te staan. Ik sta met een aantal toppers in de finale, dan kunnen we erom vechten. Waarbij iedereen op mij gaat jagen in plaats van andersom. Iets om van te leren, want dat heb ik nooit eerder gehad. Ik heb er wel zin in”, aldus Korstanje. ,,Dit is een magisch bad, Andriy Govorov zwom hier vier jaar geleden het wereldrecord. Ik lag bij hem in de serie en dat was zo bizar om van dichtbij te zien.”

Ook Steenbergen en Kamminga naar finale

Ook Marrit Steenbergen bereikte voor haar estafettesucces al een individuele finale. Op de 100 meter vrije slag noteerde ze met 53,80 de tweede tijd. Alleen Charlotte Bonnet uit Frankrijk was met 53,56 sneller.

Arno Kamminga won zijn halve finale op de 100 meter schoolslag in 59,29. Wereldkampioen Nicolo Martinenghi uit Italië was in de andere race met 58,44 een klasse apart, maar verder kwam er niemand aan de tijd van Kamminga. De Britse wereldrecordhouder Adam Peaty ontbreekt in Rome.

Alberto Razetti zorgde meteen voor het eerste Italiaanse succes bij de EK in Rome. Hij won de eerste gouden medaille van het toernooi, op de 400 meter wisselslag in 4.10,60 minuten. Thomas Jansen zwom zijn eerste grote internationale finale en werd daarin zesde (4.18,42). Italië moest op de 4x200 meter vrije slag genoegen nemen met het zilver achter Hongarije.