Grand slams beloven ‘betekenisvolle verbeteringen’ na rel rond Osaka

Standbeeld in Zeist / Video Wiegman staat nu echt tussen Cruijff en Van Hanegem: ‘Beetje ongemakke­lijk, maar vooral een eer’

17:36 Sarina Wiegman (51), vertrekkend bondscoach van de Leeuwinnen, heeft vanaf nu een plek voor de eeuwigheid in Zeist. Vandaag is haar standbeeld onthuld in de beeldentuin van de KNVB. De eerste vrouw tussen Johan Cruijff & Co.