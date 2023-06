Grappende Verstappen heerst in Barcelona, Spaanse fans hopen op mooi weekend Alonso

PODCAST Peesjevee-pod­cast: ‘PSV mist iemand die de boel bij elkaar kan houden als het stormt’

In de laatste aflevering van dit seizoen bespreken PSV-supporter Mascha Prins, journalist Paul Post en PSV-watcher Rik Elfrink seizoen 2022-2023 na. Sportief was het uiteindelijk nog een redelijk voetbaljaar, concludeert het trio. Bestuurlijk is volgens hen wel te veel misgegaan. Post was wel verbaasd, maar toch ook niet helemaal verrast dat trainer Ruud van Nistelrooij opstapte.