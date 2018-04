Grieks talent Tsitsipas bereikt eerste ATP-finale

Jong PSV wil feestje Fortuna Sittard verpesten

18:45 Fortuna Sittard is vanavond bij winst in eigen huis zeker van promotie naar de eredivisie. Jong PSV wil geen figurant zijn in Limburg. Voor de Eindhovense ploeg staat er namelijk ook nog wat op het spel. Bij een zege is de ploeg namelijk nagenoeg verzekerd van winst van de vierde periode.