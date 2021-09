Griekspoor bereikt tweede ronde US Open en wacht mogelijk clash met Djokovic

Mohamed Ihattaren vertrekt definitief naar Juventus, PSV keurt beoogd aanwinst Vinícius

31 augustus Mohamed Ihattaren verkast in de loop van de dag definitief naar Juventus. De PSV-middenvelder was in Eindhoven niet meer betrokken bij de A-selectie en heeft samen met zijn zaakwaarnemer Mino Raiola een nieuwe club gevonden. De kampioen van Italië verhuurt hem - zoals het er nu naar uitziet - door aan Sampdoria.