Griekspoor en Van de Zandschulp op hoogste positie ooit op ATP-ranking

14:04 Een Amerikaanse epidemioloog van de wereldgezondheidsorganisatie WHO maakt zich grote zorgen over de mensenmassa die ze zondag op de tribunes heeft zien zingen en schreeuwen tijdens de finale van het EK voetbal in Londen. Maria van Kerkhove noemt de aanblik van meer dan 60.000 toeschouwers bij de wedstrijd in het Wembley-stadion ‘verwoestend.