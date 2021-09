Griekspoor hapklaar brokje voor Djokovic: ‘Ik heb me totaal niet lekker gevoeld’

Tallon Griekspoor heeft op de US Open niet voor een verrassing kunnen zorgen in zijn tweederondepartij tegen Novak Djokovic. De Nederlander, de mondiale nummer 121, moest tegen de 20-voudig grandslamkampioen genoegen nemen met zeven games. Het werd in een uur en 39 minuten 6-2 6-3 6-2 voor de nummer 1 van de wereld.

Griekspoor hield zich vanaf het begin redelijk staande in het immense Arthur Ashe Stadium, het grootste tennisstadion ter wereld. Met de nodige moeite won hij zijn eerste servicegame, maar twee games later plaatste Djokovic wel een break. De Servische titelfavoriet benutte bij 5-2 zijn tweede setpunt.

In de tweede set was het spelbeeld hetzelfde. Djokovic liep snel uit naar 3-0, maar Griekspoor repareerde zowaar de break achterstand en kwam terug tot 4-3. Djokovic maakte zich ondertussen boos over een luidruchtige toeschouwer en getergd verhoogde hij zijn niveau.



De derde set ging tot 2-2 gelijk op, maar na een break van Djokovic met een lovegame was het vrij snel gedaan. De drievoudig winnaar van de US Open moest in de zesde game van de derde set nog wel drie breakpoints op een rij wegwerken. Na ruim anderhalf uur maakt hij het af met een ace. Djokovic kwam tot dertien aces, Griekspoor sloeg er vijf.

Quote Vijf minuten voor de vlucht kreeg ik de loting binnen Tallon Griekspoor

Griekspoor had deelname aan de US Open al uit zijn hoofd gezet na de problemen met het verkrijgen van een visum voor de US Open. Hij reisde pas een week geleden af naar New York en ‘kende een verre van ideale voorbereiding’. ,,Als je me vorige week had verteld dat ik hier de tweede ronde had gespeeld tegen Novak Djokovic in het Arthur Ashe Stadium, dan had ik meteen mijn handtekening gezet en waarschijnlijk wel meerdere”, zei Griekspoor na zijn 6-2 6-3 6-2-nederlaag tegen de nummer 1 van de wereld.

Volledig scherm Tallon Griekspoor. © AFP

Waar nagenoeg alle deelnemers al weken in de Verenigde Staten aanwezig zijn, had Griekspoor slechts een paar dagen de tijd om zich in de VS voor te bereiden op het laatste grandslamtoernooi van het jaar. ,,Precies een week geleden stond ik nota bene nog op gravel te trainen en ik had er geen vertrouwen meer in dat het goed zou komen”, aldus de nummer 121 van de wereld, die ooit toernooien speelde in Iran en daarom een visum nodig had om de VS binnen te komen. Het verliezen van zijn paspoort zorgde voor problemen.

,,Uiteindelijk kreeg ik donderdag een mail van de Amerikaanse tennisbond dat ik tóch kon gaan. Toen heb ik snel een ticket geboekt en het was allemaal erg veel stressen. Vijf minuten voor de vlucht kreeg ik de loting binnen. Ik dacht eerst dat ik in de eerste ronde tegen Djokovic zou spelen.”

Volledig scherm Novak Djokovic. © AFP

Voordat het tot een ontmoeting met Djokovic kwam, moest Griekspoor in de eerste ronde eerst de Duitser Jan-Lennard Struff zien te verslaan. Dat lukte, in vijf sets, waardoor Griekspoor zich kon laten zien aan de wereld. ,,Of ik het idee heb dat ik de beste versie van mezelf heb laten zien? Nee, verre van. Ik heb me totaal niet lekker gevoeld, maar dat kan ik misschien niet van mezelf verwachten. Het was mijn eerste keer op deze grote baan en ik heb er alleen even op kunnen opwarmen. De baan was veel trager dan de andere banen en het was heel erg wennen”, aldus Griekspoor.

“Ik hoorde van mensen thuis dat het er goed uit zag, maar het gevoel was gewoon niet lekker. Ik had hier graag een of twee weken op hardcourt willen spelen, maar ik moet hier ook supertevreden mee zijn. Het was al een bonus dat ik in het vliegtuig zat. Hopelijk komen er meer wedstrijden op deze baan.”

Volledig scherm Tallon Griekspoor. © AP

Griekspoor is door Daviscupcaptain Paul Haarhuis geselecteerd voor de ontmoeting met Uruguay over twee weken in Zuid-Amerika. Volgende week staat de nummer 2 van Nederland nog op de deelnemerslijst voor een challengertoernooi in Oostenrijk, maar hij is van plan zich af te melden.

Griekspoor was de vijfde Nederlander die het opnam tegen Djokovic, een van de beste tennissers aller tijden. Zowel Dennis van Scheppingen als Melle van Gemerden versloeg Djokovic toen de Serviër aan het begin van zijn loopbaan stond, Robin Haase was drie keer kansloos en ook Thiemo de Bakker werd met ruime cijfers door de Serviër verslagen.

Djokovic aast in New York op zijn 21ste grandslamtitel, waarmee hij zijn rivalen Rafael Nadal en Roger Federer passeert. Beiden hebben zich afgemeld voor de US Open.

Vrijdag komt Botic van de Zandschulp in actie in het mannentoernooi. Hij neemt het in de derde ronde op tegen de Argentijn Facundo Bagnis.

Djokovic dik tevreden



Novak Djokovic was zeer te spreken over zijn niveau in het duel met Tallon Griekspoor. ,,Het was een erg goede wedstrijd, absoluut beter dan in mijn eerste ronde. Ik serveerde erg goed en vond het ritme op mijn opslag. Ik ben blij dat ik het heb waargemaakt”, zei de favoriet voor de eindzege in New York. Volledig scherm © AFP ,,Ik zag hem een paar dagen geleden in de eerste ronde tegen Jan-Lennard Struff spelen en zag dat hij erg sterk serveerde. Ik wist dus dat het erg belangrijk was dat ik goed zou retourneren. Ik wilde hem laten spelen en aan het lopen krijgen. Hij is namelijk niet de beste beweger op de baan. Ik heb geprobeerd hem continu in een andere positie te dwingen. Dat is goed gelukt en ik ben erg tevreden over mijn niveau. Het gaat allemaal de goede kant op.” Griekspoor sloeg in zijn eerste wedstrijd liefst 30 aces, tegen Djokovic kwam hij tot ‘slechts’ 5 aces.



In de derde ronde neemt Djokovic het op tegen de Japanner Kei Nishikori. De Serviër is nog vijf zeges verwijderd van zijn 21e grandslamtitel. Roger Federer en Rafael Nadal, beiden niet aanwezig in New York, staan ook op 20.