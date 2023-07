Griekspoor hoopt vanavond nog te spelen, partij Van de Zandschulp opnieuw dag verschoven

Griekspoor komt de baan op na een mannen- en een vrouwenpartij. Omdat het ook vandaag verre van droog is in Londen, lopen alle partijen weer vertraging op. De winnaar van het grastoernooi van Rosmalen is waarschijnlijk niet voor 20.30 uur aan de beurt.

Gijs Brouwer is ingedeeld voor de vierde wedstrijd van de dag op Court 2 van Wimbledon. De Nederlandse qualifier neemt het vanavond laat op tegen de Duitser Alexander Zverev, die als negentiende geplaatst is. Ook deze partij zou oorspronkelijk dinsdag worden gespeeld, maar werd ook verplaatst vanwege de regen. Het is nog niet duidelijk of het haalbaar is om deze partij op woensdagavond nog te beginnen.