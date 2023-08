Griekspoor kan topweek in Washington niet bekronen met titel

Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd zijn derde toernooi van het jaar te winnen. In de finale van het hardcourttoernooi in Washington was de Brit Daniel Evans te sterk: 7-5, 6-3. Wel verbetert de Nederlander zijn beste ranking, hij is nu de nummer 26 van de wereld.

Hij had de eerste Nederlander kunnen worden sinds Richard Krajicek in 1997 met drie titels in een kalenderjaar. En zo lag er meer moois in het verschiet voor Tallon Griekspoor, een eerste titel op een ATP 500-toernooi en een nieuwe ranking van 21 bijvoorbeeld. Maar in de finale kwam hij tekort tegen Daniel Evans. Dat deed niets af aan de prestatie van de beste Nederlandse tennisser van het moment, die met opnieuw een goede week zijn uitstekende seizoen voortzet.

Het was voor beiden een belangrijke wedstrijd, ze stonden niet eerder in een finale van een toernooi in deze 500-categorie. Evans had Griekspoor in de twee eerdere ontmoetingen verslagen. En hij was in de eerste set ook sterker. Tot drie keer toe had hij kansen op de service van zijn tegenstander, terwijl hij zelf soepel door op zijn opslagbeurten heen ging. Op 6-5 benutte hij zijn tweede setpunt.

Bij 2-2 in de tweede set werd de partij door lichte regen en onweer onderbroken. Toen de wedstrijd na enkele uren weer werd voortgezet in een beduigend leger FitzGerald Tennis Center, bleek Evans al snel te sterk voor Griekspoor. De tweede set eindigde in 6-3.

Griekspoor begon het seizoen met een nieuwe coach. De samenwerking met Raemon Sluiter werd verbroken en hij ging voor de tweede keer in zijn carrière in zee met Kristof Vliegen. De Belg was er in januari nog niet bij toen Griekspoor het seizoen begon met toernooiwinst in het Indiase Pune. Het betekende het startseizoen voor een nu al geweldig seizoen. De Amsterdammer speelde goed op het hardcourt van onder meer Melbourne en Rotterdam. Zijn tot dit jaar favoriete gravelseizoen verliep teleurstellend, mede door een blessure. Op Roland Garros werd hij in de tweede ronde uitgeschakeld. Op gras pikte Griekspoor de draad weer op met een titel in Rosmalen, maar op Wimbledon verloor hij teleurstellend in de eerste ronde.

Maar dit seizoen kenmerkt zich ook door veerkracht. Want op het eerste toernooi na dat laatste grand slam kent hij opnieuw een geweldige week. Met op zaterdag een eerste nieuwe mijlpaal, zijn eerste zege op een top 10-speler, in de halve finale tegen de Amerikaan Taylor Fritz. Maar Evans, die een wisselvalliger seizoen doormaakt, was ook in topvorm.

Daniel Evans versloeg Griekspoor in twee sets.