Griekspoor meldt zich af in Rosmalen vanwege blessure

Handbal­sters stuiten op EK opnieuw op Hongarije

13:43 De handbalsters spelen in de groepsfase van het EK in Frankrijk opnieuw tegen Hongarije. Dat bepaalde de loting voor de eindronde. Het team van bondscoach Helle Thomsen trof dit jaar in de kwalificaties voor het EK ook al de Oost-Europese ploeg. Oranje verloor het thuisduel met 23-22, maar won de uitwedstrijd met 19-18.