Griekspoor overleeft eerste ronde kwalificatie Wimbledon

Zoet, Malen en Gakpo keren terug bij PSV, Madueke traint mee met de selectie

10:08 Jeroen Zoet, Donyell Malen en Cody Gakpo keerden maandag terug bij de training van PSV en gaan zich met de ploeg voorbereiden op het Champions League-treffen met FC Basel. Over vier weken speelt PSV al in eigen huis tegen de Zwitsers. Volgende week is de ploeg van Mark van Bommel voor de vierde zomer op rij op trainingskamp in het land.