Griekspoor uitgeschakeld in eerste kwalificatieronde Roland Garros

Tegen de nummer 144 van de wereld werd het 7-5 en 6-3. Griekspoor moet daardoor wachten op zijn debuut in het hoofdschema van een grandslamtoernooi. De huidige nummer 222 van de wereld was in de eerste set gelijkwaardig aan de twintigjarige Opelka. Bij 6-5 wist de Nederlander zijn eigen opslagbeurt niet te winnen. Opelka liep in de tweede set snel uit naar 3-0. De zege kwam daarna voor hem niet meer in gevaar.

Bij de vrouwen spelen later vandaag Arantxa Rus, Richèl Hogenkamp, Quirine Lemoine en Bibiane Schoofs in de eerste kwalificatieronde. Kiki Bertens is rechtstreeks tot het hoofdtoernooi toegelaten.



Rus, de nummer 106 van de wereldranglijst, is als derde geplaatst in de kwalificaties. Ze treft de Française Manon Arcangioli, de nummer 292 van de wereld. Rus beleefde haar beste jaar op het gravel in Parijs in 2012, toen ze tot de vierde ronde reikte.



Hogenkamp moet tegen de Japanse Miharu Imanishi en Lemoine neemt het op tegen de Amerikaanse Francesca Di Lorenzo. Beide Nederlandse tennissters wisten vorig jaar het kwalificatietoernooi te doorstaan. Schoofs is in de eerste kwalificatieronde gekoppeld aan de als negentiende geplaatste Kristie Ahn uit de Verenigde Staten.