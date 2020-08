Griekspoor wint hij hervatting tenniscircuit in Praag

PSV is halverwege de voorberei­ding nog groten­deels 'under constructi­on'

10:11 De voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen is halverwege. Langzaam maar zeker worden de tegenstanders in oefenwedstrijden van een hoger niveau, met vanavond Vitesse-thuis als volgende klus voor de Eindhovenaren. Stilaan beginnen de eerste PSV'ers en Jong PSV’ers wel een idee te krijgen waar ze aan toe zijn. Een schatting van hun kansen op een basisplek in het nieuwe seizoen.