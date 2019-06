Groenewegen en Teunissen blikvangers bij ZLM Tour op High Tech Campus Eindhoven

De handtekeningenjagers richtten zich vooral op Mike Teunissen, leider in het klassement van deze etappekoers, en sprintkanon Dylan Groenewegen die in de laatste fase van zijn voorbereiding op de Tour de France zit. Het duo van Lotto-Visma nam alle tijd om de fans te bedienen.

Op de High Tech Campus is sinds enkele jaren het hoofdkantoor van Shimano Europa gevestigd. Op de campus vinden de hele dag wielerwedstrijden plaats, onder meer voor de jeugdcategorieën. Dat programma werd onderbroken voor de profs. Voor het oog van wethouder Stijn Steenbakkers gingen de renners in de ZLM Tour rond 12.30 uur op weg voor een rit over ruim 170 kilometer. Na een grote ronde om Eindhoven heen, onder meer langs Lieshout en Schijndel rijdt het peloton richting Tilburg waar nog twee lokale rondes van 11,7 kilometer worden gereden. De eindstreep ligt op de Piusstraat in het centrum van Tilburg. Favoriet is opnieuw Groenewegen die al twee keer eerder deze week een etappe in de ZLM Tour op zijn naam schreef.