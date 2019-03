Groot talent Andreescu (18) pakt in Indian Wells eerste WTA-titel

Het achttienjarige tennistalent Bianca Andreescu heeft in Californië haar eerste titel in het WTA-circuit veroverd. De Canadese tiener verraste in de finale van het toptoernooi in Indian Wells de dertien jaar oudere Angelique Kerber. Andreescu versloeg de als achtste geplaatste Duitse, vorig jaar winnares op Wimbledon, in drie sets: 6-4, 3-6, 6-4.

Andreescu mocht met een wildcard aan het prestigieuze toernooi van Indian Wells deelnemen. Ze is de eerste tennisster ooit die dit toernooi als invitatiespeelster heeft gewonnen. Ze schakelde op weg naar de finale onder anderen de Spaanse Garbiñe Muguruza, die Kiki Bertens versloeg in de vierde ronde, en de als zesde geplaatste Elina Svitolina uit Oekraïne uit.

In de finale leek de nummer zestig van de wereld fysieke kracht tekort te komen. Op karakter vocht ze in de derde set echter sterk terug. Andreescu, eind 2018 nog 178e in het mondiale klassement, zal op de nieuwe wereldranglijst weer flink gaan stijgen.

Het Canadese talent begon goed aan het duel met Kerber, die meteen haar service inleverde. Die achterstand kon de Duitse favoriete daarna niet inlopen. In de tweede set had Kerber de overhand. De voormalige nummer één van de wereld had voldoende aan een break in de vierde game.

Ook in de derde set was Kerber aanvankelijk de betere speelster. Bij een achterstand van 2-3 perste de vermoeide Andreescu er toch nog een eindsprint uit, met dank ook aan een peptalk van haar coach. Bij het vierde matchpoint sloeg ze toe op de service van Kerber, die in de slotfase volledig van slag was.

Andreescu haalde eerder dit jaar de eindstrijd in Auckland. Toen verloor ze nog wel van een andere Duitse tennisster, Julia Görges.