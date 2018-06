Guardiola: Touré liegt en hij weet het

Pep Guardiola heeft gereageerd op de beschuldigingen van Yaya Touré. De Ivoriaan beschuldigde Guardiola eerder deze week van racisme . Tegenover de Catalaanse zender TV3 was de coach van Manchester City duidelijk: van racisme is nooit sprake geweest.

,,Het is een leugen en dat weet hij zelf ook'', aldus Guardiola. ,,We hebben twee jaar samengewerkt en nu zegt hij dit. Hij heeft het mij nooit in mijn gezicht gezegd.''

De 35-jarige Touré kwam onder Guardiola nauwelijks aan spelen toe. ,,Ik ben me gaan afvragen of het met mijn huiskleur te maken had. Guardiola heeft vaker problemen met Afrikanen gehad. Ook bij Barcelona'', liet de Ivoriaan optekenen bij France Football. ,,Hij was wreed tegen mij.''

Het contract van Touré loopt deze zomer af. De middenvelder heeft voorlopig nog geen nieuwe club gevonden.

Barcelona

Manchester City werd afgelopen seizoen kampioen in de Premier League. Het contract van Guardiola werd daarop verlengd tot 2021. Een terugkeer naar Barcelona, waar hij tussen 2008 en 2012 trainer was, zit er volgens de oefenmeester niet in. ,,Nee, in de rol van de coach is dat over. Ik ben niet meer dezelfde persoon als toen en er zal ook anders naar me gekeken worden.''