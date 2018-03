Haarhuis maakt team compleet met Lemoine

Verstappen of Ricciardo, Bottas of Hamilton? Wie wint interne strijd?

12:20 In het tijdperk van de hybride-motoren is Mercedes eigenlijk al jaren ongenaakbaar. Al lijkt het erop dat Ferarri en Red Bull eindelijk dichterbij komen. Afgelopen seizoen opende Ferrari ijzersterk, maar verloor de voorsprong in Azië en Red Bull kwam pas in de tweede helft van het seizoen op stoom. De favorieten voor de wereldtitel zijn duidelijk aan te wijzen, maar hoe zit het binnen de teams zelf? Stem mee!