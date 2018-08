Haase bereikt kwartfinales in Toronto

Bertens rekent in Montreal ook af met Kvitova

0:00 Kiki Bertens heeft op het toernooi om de Rogers Cup in Montreal de kwartfinales bereikt. De 26-jarige Westlandse versloeg in de derde ronde opnieuw een Tsjechische tennisster van naam, Petra Kvitova. Bertens was met 6-3 6-2 te sterk voor de tweevoudig winnares van Wimbledon en nummer 8 van de wereld.