Haase bereikt tweede ronde in Winston-Salem

Ihattaren een van de jongste PS­V-doelpunten­ma­kers ooit in de eredivisie

18 augustus Mohamed Ihattaren (17) komt na zondagavond in een bijzonder PSV-lijstje. Hij is de op vier na jongste doelpuntenmaker ooit van PSV in de eredivisie. In de met 0-2 gewonnen wedstrijd tegen Heracles Almelo maakte hij de tweede goal.