Haase boekt sensationele zege op Alexander Zverev

De sfeer op de baan tussen beide spelers en ook de arbiter van dienst was soms wat gespannen. Haase beklaagde zich al na twee games over het gedrag van Zverev. Bij een achterstand van 1-4 knokte Haase terug tot 4-4. In de elfde en twaalfde game stond Zverev echter geen punt meer af. In de tweede set nam de tien jaar oudere Hagenaar het heft in handen. In de derde set verspeelde Haase aanvankelijk een break voorsprong, maar bij 5-5 wist hij alsnog door de service van Zverev heen te breken.



Het was de tweede keer dat Haase van Zverev wist te winnen. Vorig jaar was hij bij het masterstoernooi in Parijs eveneens de betere speler (3-6 6-2 6-2). In totaal staat het nu 2-2 in de onderlinge duels.