Haase en Koolhof mogen zich bijna weer vrij bewegen in Melbourne

,,De veertien dagen zijn voorbij", plaatste de dubbelspecialist op zijn sociale media. De afgelopen twee weken mocht de winnaar van de ATP Finals per dag slechts vijf uur zijn kamer af, enkel om te trainen. Nu, met de Australian Open voor de deur, is Koolhof vrij om te gaan waar hij wil. Na de strenge coronamaatregelen van de afgelopen maanden is Australië nagenoeg vrij van corona.

Quote Ik kijk wel uit naar een restaurant Botic van de Zandschulp ,,Ik heb Wesley net uitgezwaaid", zegt dubbelspecialiste Rosalie van der Hoek. ,,De passagiers van de vluchten die eerst zijn aangekomen, mogen als eersten uit quarantaine. En zo gaan ze alle twintig vluchten af. En tussendoor geven ze de spelers die in harde quarantaine zaten voorrang."



De enige Nederlandse tennisser die in harde quarantaine verbleef en dus twee weken aaneengesloten in het hotel moest blijven, was Botic van de Zandschulp. Hij mag het hotel zaterdag verlaten. ,,Ik kijk wel uit naar een restaurant", aldus Van de Zandschulp, die de dagen onder meer sleet met conditietraining en series kijken. ,,Over de conditietraining deed ik bewust zo lang mogelijk, want ik heb toch tijd zat. Gelukkig heeft de organisatie me ook een fiets gebracht.”

Harde lockdown

Robin Haase heeft ook een kleine trainingsachterstand opgelopen. Niet vanwege een harde lockdown, maar omdat zijn vaste trainingspartner Oliver Marach - tevens zijn dubbelpartner - geblesseerd is.

Haase plaatste vorige week een filmpje op sociale media waarop hij op de trainingsbanen bij het hotel een trainingswedstrijd tegen zichzelf speelde door na iedere slag snel naar de andere kant van het net te rennen. ,,Daarna heb ik nog 748 ballen geserveerd", schreef Haase met zelfspot.

De meeste tennissers verhuizen nu naar een appartement, onder wie ook Demi Schuurs en Matwé Middelkoop. De tennissers mogen dan weer restaurants bezoeken en ook trainen met wie ze maar willen. Op plekken waar geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden - zoals in het openbaar vervoer en in auto's - zijn mondkapjes wel verplicht.



De Australian Open begint op maandag 8 februari. Volgende week staan er in Melbourne voorbereidingstoernooien gepland.