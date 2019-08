Haase en Koolhof verliezen finale in Montréal

PSG-fans keren zich tegen Neymar: ‘Rot op!’

21:54 Neymar is al weken klaar met Paris Saint-Germain, maar de fans van de Franse kampioen hebben het ook gehad met de Braziliaanse sterspeler. De supporters van PSG lieten vanavond tijdens de seizoensopener tegen Nîmes Olympique duidelijk blijken dat ze Neymar liever kwijt zijn dan rijk. De hoofdrolspeler ontbrak overigens in het Parc des Princes. Volgens coach Thomas Tuchel is de Braziliaan geblesseerd, maar in de Franse hoofdstad houden alle fans al lang rekening met een snel vertrek van Neymar.